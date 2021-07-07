نائب أمير الشرقية لأعضاء غرفة الاحساء: ارتقوا بالعمل وأدعموا قطاع الأعمال

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

‏ ⁧‫نائب أمير الشرقية‬⁩ ‏في مكتب سموه بديوان الإمارة رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبدالعزيز الموسى وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.

وهنأ سموه أعضاء المجلس بمناسبة عضويتهم في الدورة الجديدة متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وحثهم على بذل الجهود للارتقاء بالعمل ودعم قطاع الاعمال ومساعدتهم في كل ما من شأنه خدمة المحافظة وساكنيها.

‏وقدم الموسى شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة.