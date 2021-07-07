مداهمة منزلي متواطئين في #هجوم_فيينا

عقب نحو ثمانية أشهر على هجوم فيينا الإسلاموي الإرهابي الذي أودى بحياة أربعة أفراد، أمر الادعاء العام الألماني بتفتيش منزلي اثنين في مدينة أوسنابروك الألمانية يُشتبه في أنهما كانا على علم بالهجوم قبل وقوعه.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم الأربعاء أن هناك اشتباهاً في أن الشابين، اللذين استهدفهما المحققون بعد فترة وجيزة من الهجوم، لم يبلغا عن الجريمة على الرغم من علمهما بالتخطيط لها.

وبحسب البيانات، يمتلك المحققون الآن دلائل على أن الشابين، أحدهما كوسوفي والآخر ألماني، كانا على علم بنوايا منفذ الهجوم منذ زيارته في يوليو 2020.

وبدأ الشابان في يوم الهجوم على سبيل المثال بحذف اتصالاتهم مع الجاني على هواتفهما المحمولة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان أحد أنصار تنظيم داعش قتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، في العاصمة النمساوية في 2 نوفمبر الماضي، قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة. وكان من بين الضحايا امرأة ألمانية.