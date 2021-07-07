شاهد التفاصيل: #وظائف للسعوديين في سفارة #اليابان بـ #الرياض

أعلنت سفارة اليابان بالمملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– سكرتير ثنائي اللغة / مساعد.
الوصف الوظيفي:
– المرشح الذي سيتم اختياره سوف يعمل كمساعد في أحد الأقسام بالسفارة، وسوف يقوم بتنظيم الجدول الزمني لكبار المسؤولين، وترتيب المواعيد وكتابة الخطابات الرسمية والمراسلات وإجراء الأبحاث المطلوبة وتلخيص الأخبار.
الشروط:
1- خريج جامعي.
2- إجادة اللغة العربية (الأم) مع مهارات جيدة في الكتابة والتحرير.
3- إجادة اللغة الإنجليزية مع مهارة عالية في الترجمة من (اللغة العربية) إلى (اللغة الإنجليزية) والعكس.
4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الوظيفة في شركة عالمية أو جهة حكومية أو منظمة دولية.
5- يفضّل من لديه خبرة سابقة بالعمل في السفارات.
6- الأفضلية في التوظيف للسعوديين (لغير السعوديين إقامة قابلة للنقل).
ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي ( عناية: المدير الإداري بسفارة اليابان )