شاهد التفاصيل: #وظائف للسعوديين في سفارة #اليابان بـ #الرياض

أعلنت سفارة اليابان بالمملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير ثنائي اللغة / مساعد.

الوصف الوظيفي:

– المرشح الذي سيتم اختياره سوف يعمل كمساعد في أحد الأقسام بالسفارة، وسوف يقوم بتنظيم الجدول الزمني لكبار المسؤولين، وترتيب المواعيد وكتابة الخطابات الرسمية والمراسلات وإجراء الأبحاث المطلوبة وتلخيص الأخبار.

الشروط:

1- خريج جامعي.

2- إجادة اللغة العربية (الأم) مع مهارات جيدة في الكتابة والتحرير.

3- إجادة اللغة الإنجليزية مع مهارة عالية في الترجمة من (اللغة العربية) إلى (اللغة الإنجليزية) والعكس.

4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الوظيفة في شركة عالمية أو جهة حكومية أو منظمة دولية.

5- يفضّل من لديه خبرة سابقة بالعمل في السفارات.

6- الأفضلية في التوظيف للسعوديين (لغير السعوديين إقامة قابلة للنقل).

ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي ( عناية: المدير الإداري بسفارة اليابان )