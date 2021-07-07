إتلاف 3 أطنان من الخضروات والفواكه الفاسدة في مكة المكرمة

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية اليوم حملات رقابية مكثّفة على المنشآت التجارية، وذلك في إطار جهودها للرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن الحملات أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء كافة الشروط اللازمة، إضافةً إلى تدني في مستوى النظافة، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وجرى على إثر ذلك إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

من جانبٍ آخر قامت بلدية المسفلة الفرعية بحملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة، وأشارت البلدية إلى إتلاف 2 طن من الخضروات والفواكه الفاسدة غير صالحة للاستهلاك .

وفي السياق نفسه نفّذت بلدية العتيبية الفرعية حملة مكثّفة على الباعة الجائلين المخالفين، بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية والحد من انتشارها، ونتج عن هذه الحملة مصادرة طن من الخضراوات التي تعرض في بيئة غير مناسبة وتفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحق المخالفين، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك .

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أية ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.