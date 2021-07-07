مدرب حراس “المانشافت” يرحل بعد 17 عاماً

كشف مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم أندرياس كوبكه، اليوم الأربعاء، أنه سيرحل عن المنتخب، وذلك بعد 17 عاماً قضاها في المنصب.

وجاء ذلك ليؤكد ما ذكرته صحيفة فرانكفورتر راندشو، حيث صرح كوبكه (59 عاماً) قائلاً: “نعم، هذا صحيح”.

وكان من المفترض أن يستمر عقد كوبكه حتى نهاية عام 2022، وذلك مع نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2022، لكنه قرر الرحيل عن المنصب مع رحيل يواكيم لوف عن تدريب المنتخب الألماني، حسب ما صرح به.

وسيكون على هانزي فليك، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، إيجاد مدرب جديد لحراس مرمى المنتخب.

وقال كوبكه: “أتيت مع يواكيم وأرحل معه بعد 17 عاماً من العمل سوياً”.

وكان كوبكه قد انضم في أكتوبر 2004، إلى الجهاز الفني للمنتخب الألماني حينما كان يقوده المدير الفني الأسبق يورغن كلينسمان، وقد حل كوبكه حينذاك مكان سيب ماير.

وإلى جانب يواكيم لوف وفليك، المدرب المساعد السابق، توج كوبكه مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وهو الإنجاز الأبرز في مسيرته كمدرب حراس مرمى.

وكشف كوبكه أنه يخطط للحصول على فترة إجازة “في الوقت الحالي”، ولا تزال كل الاحتمالات واردة بشأن مستقبله.

ويعمل فليك إلى جانب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألأماني لكرة القدم، على اختيار عناصر الجهاز الفني للمنتخب.

ويتوقع أن يحسم الاتحاد قراراته بشكل سريع، حيث يتأهب المنتخب الألماني لمنافسات تصفيات مونديال 2022 في سبتمبر (أيلول) المقبل.