مفارقة كوميدية في #إيران.. تعطل “ساعة تدمير إسرائيل”

تعطلت ما تسمى بـ”ساعة القيامة” التي نصبتها إيران للعد التنازلي لتدمير إسرائيل، جراء انقطاع الكهرباء الناجم عن العقوبات الاقتصادية.

وقد اعترفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة الإيرانية، بحدوث انقطاع في الخدمة وحذرت من أن الأمور قد تزداد سوءًا، وفقا لصحيفة “إنسايدر بيبر”.

وهذه ليس المرة الأولى التي تُطلق فيها السلطات الإيرانية مثل تلك الوعود بشأن “تدمير إسرائيل”، إذ قال القادة العسكريون الإيرانيون الكُبار، بما فيهم وزراء الدفاع وقادة الأركان والحرس الثوري، ولأكثر من مرة، بأن مسألة تدمير إسرائيل بالنسبة لإيران تحتاج إلا ساعات.