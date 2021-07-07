بلومبرغ: وساطة أمريكية لحل الخلاف النفطي بين #السعودية و#الإمارات

تجري الولايات المتحدة الأمريكية وساطة بين السعودية والإمارات للتوصل لاتفاق بشأن سياسات خفض إنتاج النفط الخام، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

ونقلت الوكالة اليوم عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قولها إن مسؤولي إدارة جو بايدن “متشجعون” من محادثات أوبك الجارية وتحدثوا مع مسؤولين في السعودية والإمارات، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأضافت بساكي أن الولايات المتحدة ليست طرفا في المحادثات إلا أن مسؤولي البيت الأبيض أجروا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين بالبلدين الخليجيين وشركاء آخرين معنيين.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق “من شأنه أن يعزز الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة”.

وشهدت أسواق النفط تقلبات منذ إلغاء اجتماع “أوبك+” دون التواصل لاتفاق، وانعكس على ارتفاع الأسعار.