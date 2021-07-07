لإنهاء حظره .. ترامب يرفع دعوى جماعية ضد “فيسبوك” و”تويتر”

نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعتزم مقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربرغ والرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” جاك دورسي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه سيتم الإعلان عن الدعوى الجماعية في مؤتمر صحافي في الساعة 11 صباحا، حيث تم وصفه بأنه جهد يتعلق بحقوق يكفلها التعديل الأول للدستور.

وكان موقع “تويتر” قد حظر ترامب نهائيا في يناير لدوره في تأجيج الغوغاء الذين هاجموا مبنى الكونجرس الأميركي في أعمال شغب أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص لوقف فرز أصوات المجمع الانتخابي لصالح الرئيس جو بايدن.

كما ذكر موقع فيسبوك الشهر الماضي أن حساب ترامب سيبقى معلقا من شبكاته لمدة عامين على الأقل، مع احتمال إعادته في عام 2023 إذا انخفضت المخاطر على السلامة العامة.

من جهتها رفضت شركتا “فيسبوك” و”تويتر” التعليق على الدعوى التي يعتزم ترامب تحريكها.