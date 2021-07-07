خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

يلتقي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفقا لما أوردته CNN في نبأ عاجل.

في السياق، بحث “بن سلمان”، اليوم، مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماجورك والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ الأزمة اليمنية وجهود التوصل إلى حل سياسي.

وقال الأمير خالد بن سلمان على تويتر «ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن».

وأضاف «ناقشت مع المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان أبرز مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وجهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار في القارة الإفريقية».