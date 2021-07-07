وزير التعليم: الشراكة مع أبل رافد أساسي لتأهيل المبرمجات والمطورات التقنيات من بنات الوطن

علق وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، على اختيار شركة “أبل” العاصمة الرياض مقرًا لأكاديميتها “Apple Developer Academy”؛ لتُصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال: “الشراكة مع أبل ستكون رافداً أساسياً في تأهيل المبرمجات والمطورات التقنيات من بنات هذا الوطن؛ لدعم احتياجات سوق العمل في هذا المجال، من خلال مُخرجات مبنية على أُسس أكاديمية متميزة ستكون إضافة نوعية في أحد أهم المجالات الحيوية”.

وقدم شكره للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على ما بذلاه من مجهودات في سبيل إتمام هذه الشراكة.