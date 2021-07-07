رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع رئيس أركان الدفاع البريطاني التحديات المشتركة

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر, وذلك خلال الاجتماع الافتتاحي الأول للجنة التعاون العسكري الثنائية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، ومناقشة التعاون العسكري الثنائي والتحديات المشتركة، بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.