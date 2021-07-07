النفط ينخفض 1,5%

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الأربعاء،أكثر من 1,5% بعد تقلبات قوية مع استمرار تقييم قرار إلغاء اجتماع تحالف “أوبك بلس” بشأن سياسة إنتاج الخام.

وسجلت أسعار النفط حالة من التذبذب الملحوظ اليوم، مع استمرار رصد أثر فشل تحالف “أوبك بلس” في التوصل لاتفاق بشأن الإمدادات على توازن السوق.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر تراجعًا بنحو 1.5% أو 1.10 دولار عند 73.43 دولار للبرميل، بعد تداوله في نطاق بين 72.60 و75.99 دولار خلال التعاملات.

كما هبط خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.6% أو 1.17 دولار ليسجل 72.20 دولار للبرميل، بعد أن تراوح بين 74.86 دولار في الاتجاه الصاعد و 71.07 دولار هبوطاً خلال التعاملات.

فيما حذر “جولدمان ساكس” من أن فشل محادثات “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج بدءًا من الشهر المقبل تسبب في حالة عدم يقين بشأن مسار الإنتاج داخل المجموعة.

وينتظر المستثمرون إعلان معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق من اليوم، على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة غدًا الخميس الأرقام الرسمية بشأن المخزون.