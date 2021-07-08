الامارات: السفينة التي انفجرت في #جبل_علي من دولة #جزر_القمر

علق مكتب #دبي الإعلامي على حادثة انفجار سفينة في جبل علي وقال أن: جنسية السفينة من دولة #جزر_القمر.

وقال المكتب لقناة الاخبارية السعودية أنه تمت السيطرة على حادثة الحريق في وقت قصير جدا وسيتم الإعلان عن الحادثة بعد عملية التبريد.

وسمع ليلة أمس الأربعاء صوت انفجار عنيف في دبي دون معرفة أسبابه.

وأفادت مصادر مطلعة أن الانفجار وقع في سفينة راسية قبالة جبل علي في دبي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي وأنه لا بلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات.