مقتل 18 قروياً في نيجيريا بهجوم إرهابي

قال مسؤولان محليان إن أشخاصاً يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون قتلوا 18 شخصاً عندما هاجموا قرية في شمال شرق نيجيريا الأربعاء.

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي يشنها متطرفون في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الجنود وتشريد آلاف السكان.

وقال المسؤولان إن هجوم الأربعاء وقع في قرية قرب منطقة هونج في ولاية أداماوا.

وأضاف أحد المسؤولين أن المهاجمين أضرموا النار في كنيستين ومنزلاً بينما أشار اثنان من السكان إلى أن المسلحين اتجهوا بعد ذلك لقريتين مجاورتين قتلوا وأصابوا فيهما عدداً من الأشخاص أيضاً.