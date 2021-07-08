مصر: المضي بمل سد النهضة دون اتفاق ملزم تهديد وجودي لنا

أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه سيحث مجلس الأمن الدولي بجلسته اليوم الخميس حول سد النهضة، على مطالبة دول المصب الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، حول هذا الملف الخلافي.

كما شدد على أن بلاده والسودان طلبتا تدخل مجلس الأمن للتهديد “الوجودي” الذي يشكله عمل هذا السد والمضي في مرحلة الملء الثاني، دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية.

وقال في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” إن 10 سنوات من المفاوضات حول هذا السد الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية للسودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على هذا النهر كمصدر وحيد للمياه.

وكان شكري شدد بوقت سابق على رفض بلاده القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

يشار إلى أن وزير الخارجية ‫المصري، كان التقى أمس الأربعاء في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق‬ المهدي لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن، اليوم حول قضية ‫السد الإثيوبي.

كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، مشددا على وجوب قيام الأطراف الدولية بدور فعال في حلحلة الوضع الراهن.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن التنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان حول هذا الملف.

يذكر أن إثيوبيا بدأت مطلع هذا الأسبوع، المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد المثير للجدل على النيل الأزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا، ما أجج التوترات قبيل اجتماع مجلس الأمن اليوم.