إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بميناء جدة في 6 أشهر

نجحت عناصر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع مكافحة المخدرات، من إحباط عمليات تهريب 90 مليون حبة كبتاجون خلال الـ6 أشهر الماضية (النصف الأول من العام الجاري).

وذكر تقرير لقناة «العربية» نشره ميناء جدة عبر حسابه على «تويتر»، أن ميناء جدة يتعامل مع 75% من صادرات وواردات السعودية، وعلى مدى الـ24 ساعة يتم الكشف على الحاويات للتأكد من نظاميتها.

وأشار التقرير إلى أن وسائل التهريب تعددت بين وضع المخدرات في الفواكه أو الحديد والخشب، ويتم الكشف عن المخدرات بواسطة الكلاب المدربة او التكنولوجيا الحديثة او التفتيش اليدوي.