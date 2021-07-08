“الأرصاد” تعلن توقعات الحالة المناخية على مكة والمدينة لشهر “ذي الحجة”

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعات الحالة المناخية على مكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة للعام الجاري.

وقال: من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية لمكة المكرمة يمكن وصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار, حيث يصل معدل درجات الحرارة العظمى إلى 43.2˚م، ويميل نسبيا للاعتدال ليلا حيث يصل معدل درجة الحرارة الصغرى إلى 29.6˚م.

كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.