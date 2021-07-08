دراسة بريطانية تحدد أعراض لفيروس كورونا تصيب المحصنين

قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن شركة العلوم الصحية “زوي” كشفت في دراسة لها عدة أعراض لفيروس كورونا تصيب المحصنين مقارنة بمن لم يتلقوا اللقاح.

وأوضحت الدراسة التي ساهم خلالها أكثر من 4 ملايين شخص على مستوى العالم، أنه وجدت أعراض متشابهة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يتم تطعيمهم، لكن تم الإبلاغ عن أعراض أقل من قبل الملقحين.

وأشارت الدراسة إلى أن الأعراض الشائعة المرتبطة بالإصابة بـ”كورونا” لغير المحصنين تمثلت في الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى والسعال المستمر، فيما تمثلت الأعراض من متلقي جرعة لقاح واحدة، الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس، بالترتيب.

وأكد التقرير الصادر عن دراسة “زوي” أنه بالنسبة للمُطعمين بجرعتين، فإن الأعراض التقليدية لـ”كورونا” مثل فقدان حاستي الشم والتذوق وضيق التنفس والحمى، أصبحت في أسفل قائمة الأعراض الوارد ظهورها، فيما احتل السعال المستمر المرتبة الثامنة لأولئك الذين تناولوا جرعتين من اللقاح.