“البيئة” تعلن حاجتها لشغل 44 وظيفة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حاجتها لشغل 44 وظيفة بالخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة، وفق سلم الرواتب والمزايا حسب الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز.
وأشارت الوزارة إلى أن بداية التقديم على الوظائف سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام، لافتة إلى أنها ستعلن الأسماء المرشحة عبر بوابتها الإلكترونية.
واشترطت على المتقدم لشغل أي من الوظائف، أن يكون سعودي الجنسية، وحائزا على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها، مع اجتياز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية.