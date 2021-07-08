“البيئة” تعلن حاجتها لشغل 44 وظيفة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة،‎‏ حاجتها لشغل 44 ‏وظيفة‎ ‎بالخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة،‎ ‎وفق سلم الرواتب والمزايا حسب ‏الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز‎‏.‏

وأشارت الوزارة إلى أن بداية التقديم على الوظائف سيتم اعتبارا ‏من يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام‏‎، لافتة إلى أنها ستعلن ‏الأسماء المرشحة عبر بوابتها الإلكترونية.‏‎

واشترطت على المتقدم لشغل أي من الوظائف، ‏‎أن يكون سعودي ‏الجنسية، وحائزا على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع ‏متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد ‏شغلها، مع اجتياز ما ‏يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية.