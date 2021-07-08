رئيس الطيران المدني يدشن الصالة التنفيذية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم ، الصالة التنفيذية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، بحضور معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني.

ودشن معاليه شركة التنفيذي بهويتها الجديدة ضمن خطتها الطموحة ، التي تهدف إلى توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات مميزة ، وتقديم خدماتها بمفهوم جديد يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء التنفيذي ، وخلق تجربة سفر فريدة من نوعها عبر جميع الصالات التنفيذية بمطارات السعودية.

وقام معاليه عقب التدشين بجولة شملت مرافق الصالة التنفيذية الجديدة ، اطلع خلالها على الإمكانات المتوفرة بها ، ووقف معاليه على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها الحضاري وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية ، وجهزت بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها ، وتقديم أفضل الخدمات المميزة لتعكس النقلة النوعية التي تشهدها مطارات المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذي جلبان بن محمد الجلبان ، أن الصالة التنفيذية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تعد إضافةً متميزة للمطار ، وتضفي على ضيوفها العديد من الخدمات الراقية بمعايير عالية الجودة ، وأوضح أن الصالة التنفيذية الجديدة ستقدم العديد من الخدمات الاستثنائية والراقية لضيوفها أعضاء التنفيذي ، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 4.800 م2 وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 350 مسافرًا في الساعة.

وأفاد الجلبان أن الصالة التنفيذية الجديدة بالمطار تتضمن مناطق لجلوس المسافرين ، ومناطق تجارية وغرفة للاجتماعات ، ومركز للأعمال والعديد من الخدمات والمنتجات الذكية التي توفرها بمعايير فاخرة ومتميزة ، مبيناً أن الشركة تعمل على تطوير وتحديث الصالات التنفيذية في باقي مطارات المملكة.

يذكر أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة ، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي ، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية ، ويأتي تدشين هوية التنفيذي الجديدة ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية.