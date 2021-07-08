“الأرصاد”: طقس الغد شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الجمعة في المملكة 29/ 11/ 1442 الموافق 9 يوليو الجاري.

وقال إنه يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوب برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وشملت التوقعات، نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق “الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ونجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها”.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا على مرتفعات نجران، عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.