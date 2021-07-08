الانضباط: خصم 15 نقطة من #الاتحاد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ، خصم 15 نقطة من رصيد نادي الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، بسبب امتناعه عن تنفيذ 5 قرارات صادرة من قبل غرفة فض المنازعات.

وأوضحت اللجنة في قرارتها الخمس الصادرة ضد الاتحاد أنها ستسقط العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) حال تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة.

وجاء القرار الأول بسبب الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح نادي الاتفاق والثاني بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر لصالح القادسية إضافة إلى عدم تنفيذه 3 قرارات أخرى صدرت لصالح الفيصلي .