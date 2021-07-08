مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الخميس مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف والتمكين من ريادة الأعمال بما يخدم مستفيدي الوزارة من الجنسين بالمنطقة بحضور مساعد المدير العام للعمليات ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع .

وتنص الاتفاقية الأول على توفير فرص التوظيف للقادرين على العمل من فئات ذوي الإعاقة والتوحد والأيتام المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء بالرياض وتقديم مجموعة من الخصومات والعروض لمنسوبي الوزارة من الجنسين فيما تنص الاتفاقية الثانية على اطلاق واستقطاب المعسكرات الريادية واحتضان عدد من المشاريع لمستفيدي الوزارة بمنطقة الرياض وتمكين وصولها للمستثمرين .

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن اهداف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في بناء شراكات استراتيجية وعلاقات تكاملية مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع تنموي وفعًال.