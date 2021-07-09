طقس شديد الحرارة مصحوب برياح سطحية نشطة في الشرقية #صباح_الخير #يوم_الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوب برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الجوف وتبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ونجران كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران وعسير وجيزان والباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.