واشنطن قلقة بعد الهجمات في #العراق و #سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) امس الخميس، إنها تشعر بقلق بالغ تجاه سلسلة من الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا في الأيام القليلة الماضية.

واستُهدف دبلوماسيون وجنود في العراق وسوريا في ثلاث هجمات بالصواريخ وبطائرة مسيرة يوم الأربعاء وحده بما شمل 14 صاروخاً على الأقل أصابت قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية مما أدى إلى إصابة جنديين أمريكيين.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجمات، التي جاءت في إطار موجة استهداف للقوات الأمريكية أو لمناطق تتمركز فيها هذه القوات في العراق وسوريا، يعتقد محللون أنها جزء من حملة تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين: إنهم يستخدمون أسلحة فتاكة. لا أعرف ما يمكن أن تقوله سوى إنه تهديد خطير.

وتوعدت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران بالانتقام بعد هجمات أمريكية على الحدود العراقية السورية أودت بحياة أربعة من رفاقهم الشهر الماضي.