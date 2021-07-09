سيميوني يجدد تعاقده مع أتلتيكو حتى 2024

مدد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، تعاقده مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، حتى عام 2024.

يقترب سيميوني من قضاء 10 أعوام في قيادة أتلتيكو، بعد أن تم تعيينه مدربا للفريق في ديسمبر 2011، وفي غضون تلك الفترة، جعل فريق العاصمة الإسبانية منافساً جاداً لعملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، كما ساهم في جعله أحد القوى الأوروبية البارزة الآن.

وقاد سيميوني أتلتيكو للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014، وفي الموسم المنصرم، كما توج بلقبين في بطولتي كأس ملك إسبانيا، والدوري الأوروبي.

كما ساهم سيميوني في تأهل أتلتيكو لنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، لكنه خسر في كلتا المناسبتين أمام جاره اللدود ريال مدريد.