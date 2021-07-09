شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في القوات البرية السعودية #وظايف_شاغرة

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية للقوات البرية الملكية السعودية عن طرح 46 وظيفة متنوعة في المجالات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين.

وفي حالة توفر الشروط المذكورة أعلاه يتم إرسال السيرة الذاتية / صورة من الهوية الوطنية / المؤهلات العلمية الخبرات ومشهد التأمينات أن وجدت عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة: [email protected]

وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ويمنح المرشح على احد الوظائف أعلاه زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل 8 ساعات يومياً و 6 أيام في الأسبوع.