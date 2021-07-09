هذه التفاصيل: #وظائف على سلم الرواتب والمزايا بوزارة البيئة والزراعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عزمها طرح عدد من الوظائف بالخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة وفق سلم الرواتب والمزايا حسب الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز بناء على الشروط والضوابط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها.

أن يجتاز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة وان يكون لائقا طبياً بموجب شهادة طبية وان يكون حسن السيرة والسلوك.

وألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد فصل من وظيفة سابقة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

علما بأن بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارا من تاريخ 1442/12/01 هــ حسب تقويم أم القرى الموافق 2021/07/11 م وذلك لمدة 5 أيام.