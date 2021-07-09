أسعار #النفط تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن المعروض العالمي من الخام.

وفشلت “أوبك+” هذا الأسبوع في التوصل لاتفاق بشأن مستويات الإنتاج بدءًا من أغسطس بسبب انقسام الآراء.

ووفقًا لتصريحات “تشيوكي تشين” كبير المحللين لدى شركة تجارة السلع “سان وورد تريدينج” Sunward Trading، فإن الأسواق تفتقر إلى الاتجاه الواضح نتيجة حالة عدم اليقين بشأن مستويات الإنتاج لدى “أوبك+” في أغسطس، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف: “عملية السحب من المخزونات الأمريكية كانت عاملاً إيجابيًا لكنها أيضًا قد تكون ظاهرة مؤقتة بالنظر إلى تجدد الإصابات بفيروس “كورونا” في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس تراجع المخزونات بنحو 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر 0.1% إلى 74.21 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 0.2% عند 73.15 دولار للبرميل.