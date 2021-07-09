الأحمر يطالب الشعب بالالتفاف حول الجيش اليمني في البيضاء

في الوقت الذي قطعت فيه الميليشيا الحوثية أمس الخميس الاتصالات عن المديريات المحررة في محافظة البيضاء، دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر إلى رص الصفوف والالتفاف حول رجال المقاومة والجيش والعمالقة وأبطال البيضاء وصمودهم البطولي في مواجهة العصابات الحوثية الإيرانية ومشروعها الطائفي الدخيل على اليمن.

وأعرب الأحمر في اتصال هاتفي بمحافظ البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي عن شكره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسنادهم لمعارك استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة في مختلف جبهات العزة والكرامة، متوعداً بنصر لليمنيين وزوال مشروع الموت والتخريب والإرهاب الحوثي الإيراني.

وبدوره، أوضح رئيس المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء مصطفى البيضاني أن “الميليشيا الحوثية لجأت لقطع الاتصالات عن مديرية الزاهر وعدد من المناطق المحررة بما فيها شبكة الإنترنت، وتعتقد أنها يمكن أن تحقق تقدماً بعزلنا عن العالم”، مضيفاً : أبطالنا كانوا لها بالمرصاد وقتلوا أكثر من 40 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات وهناك أسرى إضافة إلى اغتنام آليات وأسلحة.

وأشار إلى أن أبطال المقاومة وألوية الجيش لا تزال في مواقعها تتصدى للميليشيا وتعمل على تأمين القرى المدنية التي تستهدفها الميليشيا بالطائرات الإيرانية المسيرة والمفخخة -بحسب عكاظ.

مؤكداً أن ما حدث للميليشيا في جبهة الزاهر اليوم مجزرة كبيرة ولا تزال الجثث مترامية في وديان حيد امسلم وحيد شماخ التي كانت مكشوفة وفضل الجيش والمقاومة الانسحاب تكتيكاً منهما لتصفية العناصر الحوثية المهاجمة واستنزافها.