نيابة عن خادم الحرمين.. “الفيصل” يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الأحد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد المقبل، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، على أن يتم التسليم، بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه المناسبة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين، والكعبة المشرفة.

وقال الشيخ السديس: “منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- والكعبة المشرفة تحظى بعناية خاصة، وشهدت في هذا العهد المبارك مزيداً من الاهتمام والعناية”.