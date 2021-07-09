مسؤول عُماني يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين السلطنة والمملكة

أكد عضو مجلس الدولة العُماني الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة في إطار الشراكات الاقتصادية، والمحافظة على متانتها رغم التحديات والظروف المتغيرة في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الدولة العُماني أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة تلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.