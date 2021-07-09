فرار جماعي لمليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء باليمن

أعلن الجيش اليمني عن خسائر في صفوف الحوثيين بمحيط البيضاء جراء قصف للتحالف العربي، مؤكدا استعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية بمديرية البيضاء.

وبحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للجيش الوطني، فإنه بعد إحباط هجمات المليشيا، تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دكّ تجمعات ومواقع متفرقة لمليشيا الحوثي في أطراف مديرية البيضاء وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.