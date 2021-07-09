شديد الحرارة.. “الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس الغد في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد السبت في المملكة 30/ 11/ 1442 الموافق 10 يوليو الجاري.

وقال المركز، إنه يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا على مرتفعات عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.