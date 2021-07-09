فوضى تضرب إيران.. إلغاء مئات الرحلات بسبب تعطل السكك الحديدية

سادت حالة من الفوضى في إيران بسبب تعطل السكك الحديدية بالبلاد.

وكانت مواقع إيرانية قد أفادت أن خدمات القطارات في إيران تعطلت بسبب ما بدا أنها هجمات إلكترونية اليوم.

وقام متسللون بنشر رقم الهاتف الخاص بالمرشد الإيراني على خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات.

وأكدت ذكرت وكالة أنباء فارس أنه تم تأخير المئات من رحلات خطوط القطارات وإلغاؤها بسبب عطل ضرب أنظمة الكمبيوتر الخاصة في شركة السكك الحديدية في الساعات الأخيرة.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن رحلات القطارات إما تأخرت أو ألغيت في الوقت الذي تعطلت فيه خدمات مكاتب التذاكر وموقع خدمة القطارات الوطنية على الإنترنت وخدمات الشحن وأن حالة غير مسبوقة من الفوضى سادت في محطات القطارات.

وأضافت الهيئة أن ملحوظة على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلبت من الركاب الاتصال برقم يخص في واقع الأمر مكتب الزعيم الأعلى للبلاد.

ونوهت أن إخطارا آخر على اللوحات كتب فيه تأخير طويل نتيجة هجمات إلكترونية.