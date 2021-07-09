بايدن يوقع أمرا تنفيذيا حول الاقتصاد الأميركي ويصف الرأسمالية بالاستغلال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: اسمحوا لي أن أكون واضحا بأن الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية، ولكنك ذلك يعد استغلالا.

وأضاف بايدن أنه بدون منافسة صحية في الاقتصاد، يمكن للاعبين الكبار تغيير ما يريدون، ومعاملتك كيفما تشاء، وبالنسبة للكثير من الأميركيين، هذا يعني قبول صفقة سيئة.

وأوضح أنه للحفاظ على تقدم أميركا، علينا إعادة المنافسة العادلة إلى هذا الاقتصاد.

وأكد في حديثه أنه لهذا السبب، أوقع اليوم على أمر تنفيذي لتعزيز المنافسة سيؤدي ذلك إلى خفض الأسعار وزيادة الأجور.

يأتي هذا في خطاب ألقاه بايدن للحديث عن بعض الملاحظات، بشأن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأميركي.