تفاصيل المواجهات المباشرة بين #إنجلترا و#إيطاليا قبل نهائي أوروبا 2020

تأهلت إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد فوزها على الدنمارك بنتيجة 2-1، في الوقت الإضافي في مباراتهما، مساء الأربعاء الماضي.

في ما يلي حقائق عن نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين إنجلترا وإيطاليا بعد غد الأحد:

موعد المباراة: 11 يوليو (تموز) في تمام الساعة الثامنة مساء (1900) بتوقيت غرينتش.

أين ستقام المباراة؟: إستاد ويمبلي، لندن (سعته 90 ألف متفرج، الحضور 60 ألف متفرج).

الحكم: بيورن كاوبرز (هولندا).

المواجهات المباشرة:

27 مباراة

فوز إنجلترا: 8

التعادل:8

فوز إيطاليا: 11

آخر خمس مواجهات:

2018 إنجلترا 1-1 إيطاليا مباراة ودية دولية

2015 إيطاليا 1-1 إنجلترا مباراة ودية دولية

2014 إنجلترا 1-2 إيطاليا كأس العالم

2012 إنجلترا 2-1 إيطاليا مباراة ودية دولية

2012 إنجلترا 0-0 إيطاليا بطولة أوروبا(فازت إيطاليا في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-2).

سجل ركلات الجزاء:

إنجلترا: تسع ركلات- فازت في ثلاث وخسرت ست.

إيطاليا: 12 ركلة- فازت في خمس وخسرت سبع.

معلومات أساسية:

* هذا النهائي العاشر لإيطاليا في بطولة كبرى (ست بطولات كأس العالم وأربع بطولات أوروبا)، ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي بلغت نهائي بطولة كبرى 14 مرة.

* سيكون النهائي الأول لإنجلترا في بطولات أوروبا والأول في بطولة كبرى منذ فوزها بكأس العالم 1966، أطول فترة بين مباراتين نهائيتين في بطولات كبرى (55 عاما) سواء بطولات أوروبا أو كأس العالم وهي أطول فترة لأي دولة أوروبية.

* لم تخسر إيطاليا أبدا أمام إنجلترا في بطولة كبرى (فازت في ثلاث وتعادلت واحدة). فازت إيطاليا 1-0 في بطولة أوروبا 1980، و2-1 في كأس العالم 1990 و2014 وفازت بركلات الترجيح 4-2 في بطولة أوروبا 2012 بعد التعادل سلبياً.

* لم تخسر إيطاليا في اخر 33 مباراة في كافة المسابقات (27 انتصارا وستة تعادلات) وسجلت 86 هدفا وسكن شباكها عشرة أهداف خلال هذه الفترة. وهي أطول فترة لإيطاليا من عدم الهزيمة.

* فازت إنجلترا في 15 من اخر 17 مباراة في ويمبلي (تعادلت مرة واحدة وخسرت مثلها)، سجل الفريق الإنجليزي 46 هدفاً وسكن شباكه خمسة أهداف خلال هذه الفترة. ولم يخسر الفريق في آخر 12 مباراة في كافة المسابقات (11 فوزا وتعادل واحد).

* لم يفز أي فريق بركلات الترجيح مرتين في بطولة واحدة لأوروبا.