شاهد بالصور.. #محمد_عبده في ليلة طربية استثنائية من #ليالي_جدة

للأسبوع الرابع على التوالي تستمر حفلات صيف جدة في استقطاب ألمع نجوم العالم العربي، واستثنائياً استقبل Jeddah Super Dome هذا الأسبوع فنان العرب محمد عبده في ليلة طربية مميّزة أحياها مساء أمس الخميس 8 يوليو.

حفل الفنان محمد عبده كسابق الحفلات من تنظيم الشركة العالمية الرائدة بنش مارك Benchmark على رأسها السيد محمد زكي حسنين، الذي يحرص دائماً ويشدّد كما كل أسبوع على التزام الشركة بالتدابير الوقائية والتقيّد بالإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الاجتماعي، هذا ونفذت بطاقات الحفل قبل أن يطأ عبده أرض المطار.

وقد كان في استقبال محمد عبده عقب وصوله إلى مطار جدة وفد من المنظّمين على رأسهم السيد حسنين، حيث أعرب عبده عن شوقه ولهفته للقاء جمهوره في جدة، شاكراً شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ.

افتتح الحفل المطرب السعودي الشاب أمين فارسي، ودخل فنان العرب المسرح على أنغام “أضحك ودمعي حاير وسط عيني” وعلا هتاف الجمهور طرباً على أغاني عبده حتى ساعات متأخرة من الليل.

كما وتستمر شركة بنش مارك Benchmark بدعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، في إطار إظهار المواهب السعودية ودعمها.