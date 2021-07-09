بينهم قيادات رفيعة المستوى.. دفن 367 قتيلا من مليشيا الحوثي خلال شهر يونيو

أفادت وسائل إعلام يمنية أن عدد قتلى مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، خلال شهر يونيو الماضي، في العديد من المحافظات، ممن سقطوا في جبهات القتال تجاوز المئات.

وبحسب ما ذكره مرصد الساحل الغربي، فقد شيعت مليشيات الحوثي 367 قتيلاً من عناصرها بينهم 218 قتيلاً يحملون رتباً عسكرية مختلفة.

وأضاف أنه تم تشييع 3 مشايخ قبليين وطبيبين، ونحو 40 طفلاً، إضافة إلى مصور ومراسل لوسائل إعلام المليشيات.

وأوضح أن الحصيلة احتوت أغلبها على عدد وفير من أبناء القبائل، ممن تواصل المليشيات الحوثية تجنيدهم في صفوفها والدفع بهم إلى محارق الموت ضد الحكومة الشرعية.

وجاءت رتب القيادات العسكرية الحوثية كالتالي: (2 برتبة لواء، و10 برتبة عقيد، و16 برتبة مقدم، و29 برتبة رائد، و28 برتبة نقيب، و50 برتبة ملازم أول، و8 برتبة ملازم ثاني، و72 برتبة مساعد).

ونوّه المرصد أن جميع القتلى سقطوا في جبهات القتال بمأرب والجوف والساحل الغربي، في مواجهات ومحاولات تسلل وغارات جوية.