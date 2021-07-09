بعد تسجيل الغذاء والدواء لـ #موديرنا.. 4 لقاحات معتمدة بالمملكة

بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء على تسجيل لقاح “موديرنا” ( Moderna COVID-19 Vaccine mRNA-1273) لفيروس كورونا، يكون بذلك هو اللقاح الرابع الموافق عليه في المملكة بعد (فايزر – استرازينيكا – جونسون آند جونسون).

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أعلنتْ عن موافقتها على تسجيل لقاح فايروس كورونا ” موديرنا ” (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 )، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة “موديرنا” بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وأكدت الهيئة أنَّه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم “الهيئة” بدورها بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.