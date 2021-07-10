جامعة_الملك_خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات المتقدمين على مختلف التخصصات بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي وفق معيار القبول، وعدد المقاعد، وترتيب الرغبات، حيث بلغ عدد المرشحين أكثر من 12 ألف طالب وطالبة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه يمكن للمرشح الدخول على طلب القبول من خدمات القبول ونتائج الترشيح الاطلاع على التخصص الذي رُشح عليه، والموافقة على التخصص خلال 48 ساعة، والتي تنتهي بنهاية يوم الأحد الموفق 1 من ذي الحجة.

لافتًا إلى أنه في حالة الرفض أو تجاهل الدخول على الطلب والموافقة يسقط حق الطالب في المقعد المرشح عليه، مؤكدًا أنه ستُصرف الأرقام الجامعية يومي الأحد و الاثنين 1-2 من ذي الحجة.

فيما تستمر العمادة في توفير الدعم من خلال مركز الاتصال الموحد “0172418000” ، وخدمة استفسارات القبول للمستفيدين من خدمات تغيير القبول لمن صدر له رقم جامعي والقبول الفوري لمن أدخل مسبقاً طلب قبول اعتبارا من يوم الاثنين 2-12-1442 حتى يوم الأربعاء 18-12-1442، حيث يمكن للمرشحين الحاصلين على رقم جامعي من تغيير القبول من تخصص إلى آخر.