“الحج”: 1700 حافلة لخدمة ضيوف الرحمن مراقبة بنظام ‏‎ ‎GPS

أكدت وزارة الحج والعمرة توفير أكثر من 1700 حافلة مجهزة ‏لنقل ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ، وذلك من خلال ‏جداول تفويض محددة عبر 68 شركة للنقل.‏

وأوضح نائب رئيس النقابة العامة للسيارات لشؤون النقل، أسامة سكري، أن ‏النقابة أكملت استعدادها لاستقبال هذا العدد، من خلال 4 مراكز ‏بمدخل مكة، لنقلهم إلى المسجد الحرام أو إلى المشاعر المقدسة.‏

وأبان مدير قسم تقنية المعلومات بالنقابة، أسامة فتح الدين، أن هناك ‏خطة معلوماتية تضمن تسجيل أعداد الحافلات والسائقين، وذلك ‏لخلق حالة من التوازن بين أعداد الحافلات والمسارات وحجم ‏استيعاب الشوارع والبنية التحتية، كما تضمن عمل الحافلات وفق جداول زمنية محددة، لافتًا إلى أن كل الحافلات يتم ‏تتبعها عبر نظام ‏GPS‏.‏