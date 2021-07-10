بدعم من المملكة.. السودان يكافح غسيل الأموال

شاركت وزارة العدل السودانية في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المملكة، بهدف الاستفادة من تجربتها في مواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب في قطاع الأوقاف، ومكافحة غسل الأموال.

وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” مساء اليوم السبت، أن الاجتماع بحث مدى الاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجال خاصة ما يتعلق منه بقطاع الأوقاف.

ونوهت أن الاجتماع شارك فيه ممثلون عن وزارتي العدل والأوقاف.

فيما شارك من جانب المملكة، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ، وذلك على خلفية حصول المملكة على تصنيفات عالية في مجال مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت الوكالة أن السودان أرادت التعرف والاستفادة من تجربة المملكة في مجال تقييم مخاطر قطاع الأوقاف، وذلك عبر ورش عمل ولقاءات متبادلة.

وفي التفاصيل أيضا فإن هذه التجربة ستجرى وتنقل عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعدما وافقت المملكة على نقل تجربتها لشأن تقييم مخاطر قطاع الأوقاف.

من جانبهم أعرب المسؤولون السودانيون عن شكرهم وتقديرهم لاستجابة المملكة السريعة على طلباتهم؛ منوهين أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على عضوية مجموعة العمل المالي “فاتف”.