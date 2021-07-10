طهران تحوّل مسار مياه نهر أحوازي إلى قم و أصفهان

أقدم النظام الإيراني على خطوة جديدة لتدمير وتجفيف موارد إقليم الأحواز العربي.

وبحسب ما تم تداوله فقد نشر الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي أن طهران قامت بتجفيف نهر الكرخة في الأحواز بشكل كامل.

وأضاف أن طهران قامت ببناء السدود ونقل مياه نهر الكرخة عبر أنفاق عملاقة إلى أصفهان ويزد وسمنان وقم.

وحول الأوضاع في إقليم الأحواز فقد خرجت اليوم خرجت احتجاجات في عدة مناطق تندد بتجفيف مياه الأنهار في الأحواز.

وخرجت تظاهرات احتجاجية واسعة بالإقليم، حيث هتف أحد المواطنين ضد سياسات طهران قائلا :” اخرج دبابتك من أرضنا ، اخرج من من أرضنا ، نريد خروج الاحتلال من بلدنا”.

وسخر أحد رواد تويتر على ما يقوم به نظام الملالي تجاه الأحواز قائلا :” يقطعون الماء عن الأحوازيين وعندما تأتي أيام عاشوراء يتباكون كذباً ونفاقاً على الإمام الحسين لأنه قُتلَ عطشاناً ويلعنون قاتليه بأقسى العبارات التي تدين فعلتهم هذه”.