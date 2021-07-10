“الوئام” تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي .. وعلاقة #كورونا بالأمر

تشهد أسواق الماشية، والأغنام هذه الأيام إقبالا كبيرا على بيع وشراء الأضاحي.

و تحدث كثيرون من مرتادي هذه الأسواق عن ارتفاع في الأسعار، فيما طرح العديد من المواطنين، ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا عما إذا كان هناك علاقة بجائحة كورونا بالأمر.

ومن جانبها التقت “الوئام”، مساء اليوم، مع عدد من ملاك المواشي البائعين، للحديث حول أسعار الأضاحي وحركة الأسواق هذه الأيام قبيل عيد الأضحى.

وتحدث لـ “الوئام” أحد البائعين ويدعى “أبو سالم” عن ارتفاع الأسعار مرجعا أسباب ارتفاع سعر الأضحية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تسببت في تقليل عدد المواشي حيث لجأ الكثيرون لبيعها سابقا،لما تسببه من تكلفة.

وتفاوتت أسعار الأضاحي بين 1200 و 2000 ريال في شمال المملكة .

و عن علاقة كورونا بارتفاع أسعار الأضاحي قال “أبو ياسر” أحد ملاك المواشي إن كورونا ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار موضحا،أن السوق يشهد حجوزات مسبقة للحصول على الأضاحي بأسعار مناسبة وأن الزبائن يحرصون على الطيّب من المواشي، المتوافقة مع السنة النبوية.

والتقت “الوئام” بالعديد من المتسوقين،الذين عبروا عن ملاحظاتهم تجاه ارتفاع أسعار المواشي مشددين على ضرورة متابعة أسعار المواشي والتي تشهد ارتفاعاً، قد يتسبب بعدم استطاعة شراء الأضحية

بينما أكد آخرون لـ “الوئام” أن الأسعار لاتزال في متناول الجميع مؤكدين على أهمية شراء الأضحية مع بداية دخول العشر الأوائل من ذي الحجة دون تأخير لكي تكون الأسعار في متناول الجميع .

وبين البعض أنه أصبح بالإمكان تكليف بعض المؤسسات الخيرية المعتمدة لشراء الأضحية وتوزيعها لمستحقيها والأخذ منها، موضحين أن هذا الإجراء سهّل عليهم عناء الذهاب للسوق والبحث المستمر واستغلال البعض إقبال الناس على شراء المواشي .

يذكر أن الشيخ الدكتور سعد الخثلان قد سئل عبر حسابه في تويتر عن حكم الإشتراك في الأضحية بين شخصين ،وأفاد بأن الاشتراك في الأضحية يكون في الإبل والبقر إلى سبعة أشخاص، أما الغنم فلايصح الإشتراك فيها ، وأن من لم يقدر على شراء الأضحية لاشيء عليه لأن أصل الأضحية سنة وليست بواجب .