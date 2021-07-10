احتسابا للأجر.. أهالي نجران يسددون دية مقيم سوداني خلال 48 ساعة

“ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، انطلاقا من هذه القاعدة الإيمانية، قام أهالي نجران بمبادرة لتسديد دية سوداني الجنسية في مدينة نجران جنوب المملكة.

المبادرة جاءت كموقف إنساني من الأهالي، ومن مبدأ التعامل مع الحالات الإنسانية واحتساباً للأجر.

وعلمت الوئام أن والد السوداني قد عمل في المملكة، منذ 37 عاماً حيث تسبب الابن الأكبر له ” ياسر” في دهس مقيم من الجنسية المصرية قبل عامين في حادث سير غير متعمد.

وقد أصدرت المحكمة حكماً قضائي بإلزامه بدفع دية قدرها 112 ألف و 500 ريال سعودي ، حيث تم تسديدها في الحساب الرسمي لوزارة العدل خلال 48 ساعة والتي سعى فيها الأهالي بالمبادرة وتسديد الدية خلال المدة المحددة .

المبادرة الإنسانية التي قام بها أهالي نجران، لقيت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب البعض من الجالية السودانية المقيمة والغير مقيمة عن تقديرهم لأهالي المملكة بشكلٍ عام، وأهالي نجران بشكل خاص.

وأضافوا أن هذا الوفاء والعمل الخيري لم يكن مستغرباً وجديداً، على أبناء المملكة الذين يقفون مع الجميع في السراء والضراء.

يذكر أن هذه المبادرة قام بها أحد نشطاء التواصل الاجتماعي، يدعى حسين آل منصور من أهالي نجران ولاقت هذه المبادرة تفاعلاً أثمر بتسديد الدية كاملة، وسط أجواء إيمانية وترحيب من المواطنين والمقيمين .