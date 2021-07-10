بأمر المليشيا .. تعيين سائق سيارة حسين بدر الدين الحوثي مشرفا على رسائل الدراسات العليا بجامعة صنعاء

في محاولة لتقزيم المنظومة التعليمية باليمن، أقدمت مليشيا الحوثي على تعيين قائد سيارة زعيم مليشيا الحوثي مشرفا على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة صنعاء.

وبحسب ما تم تداوله فقد قامت المليشيا المتمردة باليمن بتعيين مشرف على جامعة صنعاء ، من ضمن مهامه الإشراف على عناوين أبحاث التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وكشفت وثيقة تناقلها نشطاء ومدونون يمنيون أن المشرف الحوثي المعين بجامعة صنعاء فائز بطاح كان يعمل سائقا لسيارة زعيم المليشيا “حسين بدر الدين الحوثي” في صعدة.

وليست هذه هي الخطوة الأولى التي تحاول فيها المليشيا تغيير المناهج التعليمية باليمن، حيث قامت في وقت سابق بحركة تغيير في المناهج الدراسية للصفوف الأساسية (الابتدائية).

وركزت على مناهج الصفوف الأساسية، من الأول وحتى السادس، خصوصاً في 4 مواد دراسية هي القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية، التربية الوطنية، والتاريخ.

وشملت التغييرات حينها: إضافة أو حذف دروس، تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفق التوجه العقائدي للحوثيين، استبدال الصور الفوتوغرافية التوضيحية برسوم كاريكاتورية، إضافة صور وشعارات الجماعة في المناهج، وتوظيف طائفي لبعض الفقرات

كما قامت المليشيا بتغيير في مادة القرآن في الصف الأول الأساسي، حيث يظهر إمام المسجد “مسربلاً” والطريق المستقيم هو طريق الأنبياء وأعلام الهدى (عادة ما يوصف عبدالملك الحوثي بأنه علم الهدى).