هلال #الحج يزين سماء المملكة مساء الأحد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن هلال قمر الحج سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد 01 ذي الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021 بعد حوالي 45 دقيقة أو (أقل) حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خال من العوائق.

وأضاف: “القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن الزهرة والمريخ، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر”.

وتابع: “القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم السبت 30 ذي القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021 عند الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت السعودية (01:46 صباحاً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة”.