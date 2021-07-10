عطشوا ديالي بالكامل .. العراق يهدد باللجوء للتحكيم الدولي لانتزاع حقوقه المائية من إيران

هدد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، اليوم السبت، باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على حقوق بلاده المائية من إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى المحاذية لإيران: “سنلجأ للمحافل الدولية لتحصيل حقوقنا المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية”.

وأضاف، أن “الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضرارا جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران”.

وانتقد الحمداني “رفض إيران عقد اجتماع كان مقررا في منتصف يونيو الماضي، وأجل بسبب الانتخابات الإيرانية، ووعدونا بعقد اجتماع بعد الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق”.