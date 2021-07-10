اتهموهم بالخيانة العظمى .. الحوثي يسقط عضوية العشرات من نواب البرلمان

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن انتهاك جديد لمليشيا الحوثي المتمردة باليمن، بشأن قرارات اتخذتها المليشيا بحق نواب برلمانيين، انحاوزا للشرعية اليمنية.

وأضاف الإرياني على حسابه في تويتر أن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالإعلان عن إسقاط عضوية تسعة وثلاثين من أعضاء البرلمان المنتخبين الذين عارضوا المشروع الايراني باليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

وأوضح أن هذا العمل غير الدستوري الصادر عن مليشيا تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني، تؤكد مضيها في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.